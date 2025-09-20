Actualidad Judicial

Ministerio Público interroga a Argenis Kodigo; ¿Qué más descubrirá la investigación?

Fachada de la sede de la Fiscalía de SDE

SANTO DOMINGO.- Argenis Santana  Herrera (Argenis Kodigo) está siendo interrogado en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) donde se  entregó anoche.

A Santana Herrera se le vincula a una red de narcotráfico y lavado de activos  desmantelada el pasado lunes en un operativo en el que resultaron arrestados  Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo. 

Se informó que el  Ministerio Público había ampliado los esfuerzos para su captura tras frustrarse, a  última hora, una promesa de entrega, con la intermediación de su abogado. 

 Argenis Kodigo era perseguido por su vinculación a la estructura criminal de  narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta semana en una acción  conjunta con la DNCD. 

Se informó que el  personal de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec)  se trasladó en horas de la tarde a la Fiscalía de Santo Domingo Este en respuesta a  la promesa de entrega realizada por el abogado del imputado y el interés de sus  familiares. 

Un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150  agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, realizaron 15 allanamientos de manera  simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia,  contra miembros de la estructura criminal a la que en septiembre de 2024 se le  ocuparon 20 paquetes de cocaína, en Villa Mella. 

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una  farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Ski, prendas, documentos, dinero en pesos y  dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la  investigación. 

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en  el Distrito Nacional. 

