SANTO DOMINGO.- Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) está siendo interrogado en la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) donde se entregó anoche.

A Santana Herrera se le vincula a una red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada el pasado lunes en un operativo en el que resultaron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo.

Se informó que el Ministerio Público había ampliado los esfuerzos para su captura tras frustrarse, a última hora, una promesa de entrega, con la intermediación de su abogado.

Argenis Kodigo era perseguido por su vinculación a la estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos que fue desmantelada esta semana en una acción conjunta con la DNCD.

Se informó que el personal de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) se trasladó en horas de la tarde a la Fiscalía de Santo Domingo Este en respuesta a la promesa de entrega realizada por el abogado del imputado y el interés de sus familiares.

Un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, contra miembros de la estructura criminal a la que en septiembre de 2024 se le ocuparon 20 paquetes de cocaína, en Villa Mella.

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Ski, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.