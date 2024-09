Santo Domingo.- A cuatro años de conseguir su libertad, el ex narcotraficante puertorriqueño José David Figueroa Agosto concedió por primera vez una entrevista exclusiva a un medio dominicano donde abordó algunos temas que se hicieron tendencia tras su apresamiento en Puerto Rico en el año 2010.

El apodado “Junior Cápsula”, cuya organización tuvo el control de hasta un 90% del narcotráfico entre Puerto Rico y República Dominicana, reveló anoche que, trabaja en la publicación de un libro donde se conocerá su verdad y revelará nombres de autoridades y figuras dominicanas con las que se relacionó durante su operación delictiva y los 10 años que vivió en este país.

“Yo me senté con políticos, con presidentes y recibieron dinero de mis manos… estará en el libro”, aseguró Figueroa Agosto, reservándose los detalles hasta la publicación del libro, cuyos derechos de autor ya están vendidos.

Sobre el decomiso de 4.6 millones de dólares en una yipeta en el sector La Esperilla, en Santo Domingo, el boricua manifestó que, aunque ya no estaba en el país al momento del allanamiento, sí era más dinero y las autoridades estaban consciente de ello.

“Yo no sé cuántos bolsos ellos recuperaron (la justicia dominicana), dicen que fue una suma de 4.6, el coronel Familia (Elvis Soriano Familia) y su equipo de trabajo, la DNCD, la URT, eso era lo que él comandaba y ellos fueron los que hicieron el trabajo… no voy a entrar en esos detalles, porque no estuve, no sé quién los cogió, ellos saben quién se llevó el resto del dinero… Sí era más dinero, el sistema sabe que eran 6 millones de dólares”, declaró en el programa de Youtube Alofoke Radio Show.

A su consideración, el sistema judicial dominicano se manejó de forma mediocre en su caso, en el que vincularon y apresaron a personas inocentes que no tuvieron nada qué ver con sus operaciones, entre lo que mencionó a Sammy Dauhajre.

“Yo no fui ningún santo pero realmente es una pena que el sistema en la República Dominicana se manejara de una manera tan mediocre como se manejó en este caso. Me vincularon a unas personas que los acusaron, nunca esos muchachos fueron ni narcotraficantes ni testaferros no fueron nada, eso es un abuso de poder, un abuso que enjuiciaron a esas personas”.

Agregó que, “ellos (las autoridades) cambiaron completo (la historia) y ellos enjuiciaron personas que no tenían ningún tipo de vínculos al narcotráfico o lavado de dinero, ellos quisieron hacer un monstruo a mi organización vinculando mujeres y muchachos que no eran ningún tipo de delincuentes”.

Sobre sus bienes en el país, dijo que los perdió todos tras los allanamientos y operativos de las autoridades, “los bienes se quedaron los generales y coroneles, ellos decomisaron unas cosas, vendieron, se adueñaron de muchas cosas”.

Pese a no conocer quiénes lideran los organismos judiciales del país en la actualidad, Figueroa Agosto consideró que el sistema de justicia aquí sigue siendo igual que antes, citando como ejemplo que en Puerto Rico continúan decomisando cargas narcóticas procedentes de Dominicana, un país que no es productor de drogas.

“Es lo mismo, el sistema, la corrupción sigue, los generales siguen corruptos, coroneles siguen corruptos, los mayores siguen corruptos y es así, eso no va a acabar y es un brazo del narcotráfico”, aseguró.

Dijo estar agradecido del calor humano que recibió durante los años que permaneció en el país, no así con el área de la justicia.