Desesperación en ahorrantes de Cooperativa de Herrera: En espera de respuestas

Maritza Altagracia López de Ortiz

Presidenta administradora de IDECOOP

Los ahorrantes de la disuelta Cooperativa de Herrera están sumidos en la desesperación, porque no avisoran el día en que les devuelvan sus ahorros. En reiteradas ocasiones han solicitado la intervención de la entidad gubernamental que regula ese sistema, pero sus gestiones han sido infructuosas. Todavía están a la espera.

Nicolás Maduro

Presidente de Venezuela

El alistamiento como milicianos de grupos de venezolanos hay que tomarlo como un recurso propagandístico del mandatario en su enfrentamiento verbal con el presidente estadounidense Donald Trump. El inquilino del Palacio de Miraflores está consciente que no existe la logística para abastecer ese cuerpo en caso de un conflicto armado.

Pascual Cruz Méndez

General PN director de Digesett

Los agentes de este cuerpo están realizando una encomiable labor de fiscalización en las vías públicas para prevenir y reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias. El trabajo de estos policías bajo un ardiente sol, es el resultado de la cifra récord de más de un millón de multas en el primer semestre de 2025.