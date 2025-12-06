Santo Domingo.-La seccional de Boca Chica de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) convocó a una huelga general el próximo lunes, para exigir de las autoridades la construcción, reconstrucción y remozamiento de decenas de planteles escolares que presentan “un grave nivel de deterioro”.

“La ADP llama a la suspensión indefinida de la docencia en todo nuestro territorio de Boca Chica, a partir del lunes 8 de diciembre”, expresa la convocatoria firmada por Leonardo Jiménez Flores, Rubén Montero Ramírez y Hugues Ilarien, presidente, secretario de organización y de Relaciones Públicas de la entidad.

Los afectados

La huelga afectará a 43 mil estudiantes de 55 escuelas de ese municipio de la provincia Santo Domingo.

“Exigimos soluciones inmediatas”, insiste la entidad docente en el documento de convocatoria a huelga, emitido el día 5 de este mes.

También te puede interesar:

Argumentó que está en juego la educación de los estudiantes de ese municipio de la provincia Santo Domingo y la dignidad de los maestros.

La seccionar adepeísta expresó que “luego de la reunión celebrada el 19 de noviembre con el director de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Roberto Herrera Polanco y vencido el plazo de 30 días otorgado, las autoridades no han cumplido con el inicio de los trabajos de remozamiento y reparación comprometidos para los centros educativos del municipio”.

Agregó que “durante dicho encuentro, en el que participaron representantes de la regional 10 , del distrito educativo 10-05 y la federación de juntas de vecinos, se acordó intervenir 10 planteles en una primera etapa, de un total de 16 que presentan un grave nivel de deterioro”.

En su documento, el gremio magisterial advirtió que no aceptará más retrasos en el cumplimiento de su reclamo.