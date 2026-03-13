Santo Domingo.– Austin Wells salió de emergente en la parte baja del séptimo episodio y conectó un enorme cuadrangular para sellar el triunfo por nocaut de la selección de la República Dominicana 10-0 sobre Corea del Sur (selección nacional de béisbol), logrando así el boleto a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Una vez más, una sólida ofensiva de 10 indiscutibles se combinó con siete entradas en blanco del pitcheo dominicano para conseguir la quinta victoria del conjunto quisqueyano en el torneo.

Fue la primera vez que ambas selecciones se enfrentaron en el evento mundialista.

Christopher Sánchez se presentó como una auténtica figura en el montículo al trabajar cinco episodios en blanco, en los que apenas permitió dos hits y ponchó a ocho bateadores.

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Luego, Albert Abreu entró desde el bullpen y completó dos entradas sin permitir carreras, con tres ponches.

Las carreras

La selección de la República Dominicana fabricó tres carreras en la parte baja del segundo episodio con un hit remolcador de Junior Caminero, que llevó al plato a Vladimir Guerrero Jr., quien se deslizó de manera espectacular.

La segunda vuelta llegó con un rodado al cuadro de Julio Rodríguez que permitió anotar a Caminero.

Luego, Fernando Tatis Jr. remolcó la tercera carrera con un indiscutible al prado derecho que llevó al plato al receptor Agustín Ramírez.

Christopher Sánchez

La ofensiva continuó en el tercer episodio con un doble remolcador de Vladimir Guerrero Jr. para colocar el marcador 4-0.

Más adelante, el capitán Manny Machado impulsó la quinta carrera con un sencillo.

Las otras dos anotaciones llegaron al plato mediante bases por bolas consecutivas a Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte.

En el séptimo capítulo, el jonrón de Wells sentenció el encuentro.

La selección de la República Dominicana enfrentará al ganador del duelo entre Estados Unidos (selección nacional de béisbol) y Canadá (selección nacional de béisbol) en la semifinal, programada para el próximo domingo dentro del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los mejores del juego

Wells fue el héroe ofensivo del partido con su jonrón de tres carreras.

Fernando Tatis Jr. se fue 3-1 con dos remolcadas.

Junior Caminero bateó de 2-2 con una remolcada.

Manny Machado remolcó una vuelta, bateando de 4-2.

Julio Rodríguez bateó de 4-1 con una impulsada.