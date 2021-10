Dominicano Ángel Delgado: «Aquí nadie se rinde»

Bilbao (España) (EFE).- El dominicano Ángel Delgado, jugador del Surne Bilbao Basket, aseguró que se “emocionó muchísimo» tras lograr el pasado domingo la primera victoria de la temporada frente al Urbas Fuenlabrada y destacó el espíritu de lucha de un equipo en el que “nadie se rinde».

“Este es el Bilbao que queremos siempre. Con 13 abajo pudimos caernos, pero seguimos luchando hasta el final. Lo bueno de este equipo es que tiene un corazón bien grande. Aquí nadie se rinde y eso es lo que más me gusta”, recalcó el pívot en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Miribilla.

Delgado admitió que ese primer triunfo del curso “significó mucho” porque les quitó “algo de presión” y, además, fue en su pista ante una afición que les ofreció “el mismo apoyo, perdiendo o ganando».

“Me ha impresionado mucho, estoy con la boca abierta. Ver cómo se emocionan y como gritan es algo increíble. Estoy orgulloso de estar aquí”, confesó Delgado, que firmó el domingo ante el conjunto madrileño su primer ‘doble-doble’ en Bilbao tras anotar 16 puntos y capturar 11 rebotes.

“Las estadísticas no valen cuando pierdes. Lo que vale es cuando gano y todo el mundo está feliz. Es lo que me emociona y me da más tranquilidad. Lo principal es ganar”, aseguró.

El dominicano apostó por mantener “la misma mentalidad” el próximo domingo en la visita a Miribilla del Hereda San Pablo Burgos, un rival que “tampoco se rinde” y al que deben guardar “mucho respeto».

“Son un buen equipo y aunque hayan perdido jugadores muy buenos debemos darle todo el respeto. En pretemporada conseguimos ganarles, pero se vio que jugaban duro. Tenemos que mantener la misma mentalidad de seguir siempre con la cabeza alta, hasta el final”, incidió.