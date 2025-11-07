Santo Domingo. Para que ningún acto de violencia se produzca en la población, el Instituto de Dominicanos en el Exterior (INDEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) creó el proyecto del Banco Rojo.

El Banco Rojo es una iniciativa impulsada por el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior del MIREX, el cual se ha convertido en un emblema del compromiso de la diáspora con la igualdad, la prevención y el respeto a la vida.

Con esta instalación, ya suman seis Bancos Rojos promovidos por el INDEX en distintos puntos del país y el extranjero, reafirmando la conexión entre los dominicanos dentro y fuera del territorio nacional.

Además, forman parte del proyecto Vimenca y Western Union, que develaron en la Plaza de la Diáspora Dominicana, ubicada en la sede central de Vimenca, en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional, el Banco Rojo, símbolo de conciencia y compromiso frente a la violencia de género.

Eliminación de la Violencia

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó el acto de inauguración.

Durante el evento, la viceministra y directora ejecutiva del INDEX, Celinés Toribio, expresó que:

“Este banco representa un llamado permanente a la reflexión, recordándonos que ninguna forma de violencia debe tener espacio en nuestras comunidades, ni aquí ni en nuestra diáspora.”

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca, Giselle Marie Méndez Sued, reafirmó el compromiso de la empresa con las causas sociales, señalando que:

“Colocar este banco es una manera de proyectar un mensaje claro de responsabilidad social, solidaridad y cercanía con nuestra gente. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo puente de conexión con nuestra comunidad dominicana en el exterior.” Sensibilización y la acción

Con esta nueva instalación, el INDEX, Vimenca y Western Union fortalecen su alianza en favor de la sensibilización y la acción, honrando la memoria de las víctimas y promoviendo una sociedad más justa, segura y solidaria para todos los dominicanos, sin importar el lugar donde residan.

En la actividad estuvo presente la viceministra técnica de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then.