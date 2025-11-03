Dominicanos finalistas al MVP y Cy Young en Grandes Ligas

Santo Domingo.– Tres peloteros dominicanos destacaron entre los finalistas a los principales premios de MLB 2025, según anunció este lunes la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

El jardinero Juan Soto (New York Mets) y el antesalista José Ramírez (Cleveland Guardians) compiten por el premio Jugador Más Valioso (MVP) en sus respectivas ligas, mientras que el lanzador Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies) quedó entre los tres candidatos al Cy Young de la Liga Nacional.

Ramírez, quien ya ha estado en el podio del MVP en tres ocasiones (2017, 2018 y 2020), disputará el galardón en la Liga Americana junto con Aaron Judge (Yankees) y Cal Raleigh (Mariners).

Soto, finalista por tercera ocasión en su carrera, se mide al astro japonés Shohei Ohtani (Dodgers) y a Kyle Schwarber (Phillies), en la Liga Nacional.

En el caso de Cristopher Sánchez, el zurdo dominicano asumió el liderazgo de la rotación de los Phillies tras la lesión de Zack Wheeler en agosto. Buscará el Cy Young frente a Paul Skenes (Pirates) y Yoshinobu Yamamoto (Dodgers).

Otros finalistas

En la Liga Americana, los aspirantes al Cy Young son Tarik Skubal (Tigers), Garrett Crochet (Red Sox) y Hunter Brown (Astros).

Para Manager del Año, compiten en la Americana:

Stephen Vogt (Guardians), Dan Wilson (Mariners) y John Schneider (Blue Jays).

En la Nacional:

Terry Francona (Reds), Pat Murphy (Brewers) y Rob Thomson (Phillies).

Novato del Año

Liga Nacional : Drake Baldwin (Braves), Caleb Durbin (Brewers) y Cade Horton (Cubs).

: Drake Baldwin (Braves), Caleb Durbin (Brewers) y Cade Horton (Cubs). Liga Americana: Nick Kurtz, Jacob Wilson (Athletics) y Roman Anthony (Red Sox).

Fechas de los anuncios

Los ganadores se darán a conocer entre el lunes 10 y el jueves 13 de noviembre, en este orden:

Lunes: Novato del Año

Martes: Manager del Año

Miércoles: Cy Young

Jueves: Jugador Más Valioso

Las votaciones fueron realizadas antes del inicio de la postemporada, con sistemas de puntos que varían según el premio.