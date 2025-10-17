Javier Milei

Presidente de Argentina

Está por ver si la injerencia de Donald Trump lo ayuda a revertir las perspectivas adversas que enfrenta para las elecciones del 7 de noviembre. Tras calificarlo como un gran líder, el mandatario estadounidense ha condicionado el salvataje con que se había comprometido a una victoria de La Libertad Avanza en las urnas.

Gustavo Petro

Presidente de Colombia

Su presencia en la Cumbre de las Américas, que se celebrará aquí en diciembre próximo, era importante. Pero si no viene en protesta por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, es su decisión y hay que respetarla. Es probable que con su asistencia obtendría más beneficios para los colombianos que con su ausencia en apoyo a los tres países excluidos por RD.

Juan Marichal

Exestelar de Grandes Ligas

Tratándose de una gloria nacional al ser el primer pelotero dominicano que ingresó al Salón de la Fama de Cooperstown la dedicatoria a su nombre del actual torneo de béisbol es un acto de justicia. Tiene todos los méritos que sustentan el reconocimiento, que no por tardío deja de ser significativo.