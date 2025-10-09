La mancha política que empaña la imagen de Javier Milei

Javier Milei

Presidente de Argentina

La relación del diputado de su partido, José Luis Espert, con un acusado de narcotráfico, es una mancha para la imagen de su Gobierno. Más cuando defendió y trató hasta último momento de mantener la candidatura a la reelección de José Luis Espert, quien renunció a la nominación y enfrenta posibles cargos por lavado.

Gloria Reyes

Directora Desarrollo Social

Sería un paso importante si en verdad alrededor de 280 mil personas han dejado de recibir subsidios al mejorar sus condiciones de vida. El balance marcaría un antes y un después. Desde que se implementaron los programas de asistencia social no se había dado cuenta de que alguien fuera excluido por rebasar el perfil económico y social.

Luis Valdez Veras

Director de la DGII

Sea por eficiencia, incremento en las inversiones o cualquier otra razón hay que celebrar el crecimiento de un 6.7 % en las recaudaciones en septiembre en comparación con el mismo mes de 2024. Bien vistas las estadísticas se tiene que concluir en que la DGII ha realizado una auspiciosa labor.