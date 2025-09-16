Londres.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Londres para iniciar mañana miércoles en el castillo de Windsor una visita de Estado al Reino Unido, con la que ambos países esperan profundizar su histórica “relación especial”.

El Air Force One aterrizó a las 21:08 hora local (20:08 GMT) en el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres. Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron recibidos por el vizconde Henry Hood en representación del rey Carlos III. También estuvo presente la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper. Tras los saludos oficiales, la pareja presidencial abordó el helicóptero Marine One rumbo a Winfield House, residencia del embajador de EE.UU. en el parque londinense de Regent’s Park.

Donald Trump llega a Londres

Este miércoles, los reyes Carlos III y Camila recibirán a los Trump en Windsor con toda la pompa de una visita de Estado. Está previsto un almuerzo en el castillo, seguido por una visita a la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge. Por la noche se celebrará el tradicional banquete de Estado, con la asistencia de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, otros miembros de la familia real y ministros británicos. Durante el acto, tanto el monarca como Trump pronunciarán discursos.

Puedes leer:Ejército israelí mata a un centenar de palestinos en Gaza durante ofensiva terrestre

El jueves, Trump viajará a Chequers, la residencia de campo del primer ministro británico, Keir Starmer, donde mantendrán una reunión bilateral antes de ofrecer una rueda de prensa conjunta.

Mientras tanto, en Londres se espera una manifestación convocada por el grupo “Coalición Parad Trump”, en rechazo a la presencia del mandatario estadounidense.

Policía británica desplegó un amplio operativo en Windsor

Para garantizar la seguridad de la visita, la Policía británica desplegó un amplio operativo en Windsor, que incluye patrullas sobre el río Támesis y una exclusión aérea en torno al castillo. Según el subjefe de la policía del Valle del Támesis, Christian Bunt, los planes de seguridad se revisan a diario para afrontar cualquier “alto nivel de amenaza”.