Donovan Mitchell se disfrutó la noche del cuarto partido con los Cavaliers.

Los Cleveland Cavaliers vuelven a estar en igualdad de condiciones en su serie de segunda ronda después de la gran segunda mitad de Donovan Mitchell.

Donovan Mitchell igualó un récord de los playoffs de la NBA con 39 puntos en los dos últimos cuartos, liderando la remontada de los Cavaliers hacia una victoria por 112-103 el lunes por la noche.

“¡Menudo cambio, ¿verdad?! Tuvimos muchos problemas en la primera mitad y luego Don hizo una actuación espectacular en la segunda mitad”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

El equipo local ha ganado los cuatro partidos de la serie, que se traslada a Detroit para el quinto encuentro el miércoles por la noche.

Mitchell igualó la marca de Eric “Sleepy” Floyd con un tiro libre a falta de 27,6 segundos. Tuvo la oportunidad de batir el récord, establecido en 1987 cuando los Golden State Warriors se enfrentaron a Los Angeles Lakers, pero falló su segundo tiro libre.

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“Todos me hicieron saber que fallé un tiro libre para romper el récord”, dijo Mitchell, quien terminó con 43 puntos. “Lo reconozco, pero vamos a Detroit con dos victorias y dos derrotas. Para eso vinimos a casa y eso es lo único que importa”.

James Harden logró su cuadragésimo doble-doble en playoffs con 24 puntos y 11 asistencias. Evan Mobley aportó 17 puntos, y Cleveland se mantuvo invicto en casa durante seis partidos de playoffs.

Caris LeVert anotó 24 puntos, su mejor marca de la temporada, para Detroit. Cade Cunningham anotó 19, la primera vez que se queda por debajo de los 20 puntos en 11 partidos de playoffs esta temporada, y Tobias Harris añadió 16.

El entrenador de los Detroit Pistons, JB Bickerstaff, quien se enorgullece del estilo físico de su equipo, no quedó satisfecho con la diferencia en los tiros libres. Mitchell tuvo más visitas a la línea de tiros libres (15) que Detroit (12).

“No hay manera de que un jugador de su equipo tenga más tiros libres que nuestro equipo. No somos un equipo que se conforme con tiros en suspensión”, dijo. “No hicimos lo suficiente para ayudarnos a nosotros mismos, pero desde que llegamos a Cleveland, el silbato ha cambiado”.

Aunque Mitchell tuvo dificultades en la primera mitad y los Cavaliers encestaron 15 de 38 tiros, la mayoría de ellos triples, los Cavaliers se sintieron bastante afortunados de ir perdiendo 56-52 al descanso.

El mensaje de Atkinson en el descanso fue jugar con más ritmo y atacar cuesta abajo, lo que abrió el juego.

Mitchell anotó 15 puntos durante la racha de 24-0 de Cleveland, que se extendió desde los últimos 12 segundos de la primera mitad hasta los primeros seis minutos del tercer cuarto. Cleveland perdía 56-52 al descanso antes de tomar el control del partido.

Los Cavaliers encestaron 10 de 12 tiros de campo y anotaron tres triples. Además, convirtieron cinco pérdidas de balón de los Pistons en nueve puntos.

“Cuando Mitchell ve un hueco, lo aprovecha. Tenemos que evitar que toque el balón y que lo atrape en carrera”, dijo Cunningham. “En esa jugada, no pudimos recuperar el control. Fue la primera vez que se descontrolaron en la serie”.

La racha de 24-0 fue la más larga en un partido de playoffs de la NBA desde que Minnesota también anotó 24 puntos seguidos en el sexto partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste contra Denver en 2024. También fue la racha más larga de Cleveland en un partido de postemporada desde que se empezaron a llevar estadísticas jugada a jugada en la temporada 1997-98. El récord anterior era de 19 puntos en un partido de semifinales de la Conferencia Este contra Boston.

“Entendíamos que si lográbamos detenerlos un poco, salir al contraataque y tener oportunidades más fáciles, estaríamos en buena posición. Estábamos haciendo un buen trabajo, solo que no estábamos anotando”, dijo Mitchell. “Creo que entendimos que estábamos en una buena posición y supimos resistir bien la tormenta”.

Mitchell y Harden anotaron 49 puntos cada uno, entre puntos anotados y puntos asistidos. Mobley fue fundamental en ambos lados de la cancha con ocho rebotes, cinco asistencias, tres robos y cinco tapones.

“Don se llevará todas las flores, pero deberíamos darle muchas flores a Mobley por su actuación de esta noche”, dijo Atkinson.