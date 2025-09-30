Los Alcarrizos. – Dos hombres encapuchados asesinaron la madrugada de este martes a un joven en el sector Villa Linda, Pantoja, a quien además despojaron de prendas de oro y un teléfono celular.

La víctima fue identificada como Elfi Montero, de 28 años, cuyo cuerpo sin vida fue trasladado a las 3:55 de la madrugada a la sala de emergencias del hospital Dr. Vinicio Calventi.

De acuerdo con los reportes preliminares, Montero fue sorprendido por los atacantes al llegar a su residencia, momento en que lo interceptaron, lo despojaron de sus pertenencias y le quitaron la vida.

El director regional de la Policía en Santo Domingo Oeste, general Eduardo A. Escalante Alcántara, informó que el caso está siendo investigado por oficiales del Departamento de Investigaciones de Homicidios y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), a fin de dar con los responsables del hecho.