Dos muertos y un herido en intento de atraco en Santiago Oeste

SANTIAGO.- El Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, informó ayer que investiga las circunstancias en las que dos hombres resultaron muertos a tiros la madrugada del pasado viernes, donde otra persona también resultó herida de bala, en un hecho ocurrido en el distrito municipal Santiago Oeste (Cienfuegos), al norte de aquí.

Las víctimas fueron identificadas como Frailyn Manuel de Jesús León (Gordo) y Alberto Amaury López (Chapo), de 19 y 25 años de edad, respectivamente, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de arma de fuego, según el certificado del médico legista actuante en el caso.

En el mismo incidente, que ocurrió en el sector Fondo de la Botella, de Cienfuegos, resultó herido de bala Juan José Ventura, de 43 años, y quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta localidad.

De acuerdo a los informes preliminares del suceso, las dos víctimas se presentaron a bordo de una motocicleta e intentaron despojar de sus pertenencias al nombrado Raimi de Jesús Brito Parra, cuando se produjo el incidente a balazos.

Las autoridades policiales informaron que Brito Parra y su acompañante huyeron del lugar, luego que hirieron a los presuntos atracadores.

En la escena del suceso, los investigadores policiales y del Ministerio Público colectaron ocho casquillos calibre 9 milímetros, además de ocupar la motocicleta utilizada por los dos fallecidos y un teléfono celular.

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Asimismo, la Policía informó que como parte de las investigaciones, dos personas fueron detenidas para profundizar las indagatorias y establecer las causas del incidente.