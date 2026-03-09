Dos presuntos delincuentes mueren tras enfrentar a tiros a la Policía en Haina

SANTO DOMINGO. – La Policía Nacional informó que dos presuntos delincuentes de nacionalidad haitiana, buscados mediante varias órdenes de arresto por distintos hechos delictivos, murieron tras enfrentar a tiros a miembros de la institución durante una intervención realizada en el sector El Ártico La Pared.

Los fallecidos fueron identificados únicamente por sus apodos “Titico” y “Milo”, quienes, de acuerdo con el informe policial, abrieron fuego contra agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), adscritos a la División de Investigación del municipio Bajos de Haina.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió mientras los agentes realizaban labores de búsqueda y localización de ambos individuos, quienes eran requeridos por la justicia mediante varias órdenes de arresto por su presunta participación en diferentes hechos delictivos.

Durante la intervención, los sospechosos habrían atacado a los agentes con armas de fuego, lo que obligó a los miembros actuantes a repeler la agresión. Ambos resultaron con heridas de bala y fueron trasladados al Hospital Municipal de Barsequillo, donde fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

De acuerdo con las autoridades, a “Titico” se le ocupó una pistola marca Ruger calibre 9 milímetros, con nueve cápsulas, mientras que a “Milo” se le incautó un revólver calibre .38, con dos cápsulas y otras dos ya disparadas, cuya marca y numeración no eran legibles.

La Policía indicó que las investigaciones continúan en curso, mientras que las armas ocupadas serán enviadas a los laboratorios correspondientes para realizar los análisis balísticos de rigor.