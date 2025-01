Dr. José Antonio Trinidad

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana se define a sí misma como un órgano de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Entre sus principales funciones está realizar investigaciones especiales a requerimientos de una o ambas cámaras legislativas.

Practicar auditorías externas financieras, de gestión, estudios e investigaciones especiales a los organismos, entidades, personas físicas y jurídicas del ámbito público o privado sujeto a las leyes que nornan estas actividades.

Los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, por disposiciones legales y constitucionales, deben ser ratificados o cambiados ya. Esto es competencia del Congreso Nacional. Amplios sectores políticos y sociales del país dan por hecho que todos los actuales miembros serán sustituidos, por razones que no son el objeto de este artículo.

La Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, concluyó ya los trabajos de evaluación de más de 230 postulantes para integrar este órgano de control.

Ahora deberán elaborar 5 ternas o conjuntos compuestos por 5 postulantes cada conjunto y enviarlos al Senado de la República, cuyo pleno deberá finalmente escoger a los nuevos 5 miembros (as) integrantes de la Cámara de Cuentas.

Entre los postulantes está el doctor José Antonio Trinidad Sena, quien en su presentación y actuación ante la comisión evaluadora tuvo un magnífico desempeño, lo cual junto a su hoja de vida, lo validan para ser uno de los 5 seleccionados.

El doctor José Antonio Trinidad, sustenta sus aspiraciones en una visión transformadora: «Modernizar la fiscalización pública, promover la transparencia y garantizar la ética en el manejo de los recursos del Estado.

Propongo un enfoque disruptivo, centrado en un audaz relanzamiento estratégico corporativo, acompañado de una auditoría de los procesos estancados’’. Según explica, el objetivo principal es erradicar los retrasos y modernizar la gestión de la institución.

Su lema: «Seremos los guardianes de los recursos públicos. La ciudadanía merece una Cámara de Cuentas eficiente, transparente y ágil».

Fresco y atrevido como soy, y además prevalido de que me considero amigo de todos los legisladores (as), diputados (as) y senadores (as), les sugiero a todos ellos que entre los nuevos 5 integrantes de la cámara de cuentas escojan como uno de ellos al doctor José Antonio Trinidad.

Muy cordialmente,

José Vicente Calderón R.