¡Droga, arma y dinero! PN realiza decomisos en SDN e Higüey

Más de 200 porciones de sustancias narcóticas, dos paquetes de presumible cocaína, un arma de fuego y más de 716 mil pesos en efectivo, decomisó la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) de la Policía Nacional durante operativos realizados en La Altagracia y Santo Domingo Norte.

Arma de fuego

La entidad informó que en el allanamiento realizado en el sector Jobo Dulce, en Higüey, agentes polciales arrestaron a Johaly Pérez Cedeño, a quien se le ocupó un revólver con tres balas, dos paquetes de cocaína y 715 mil 650 en efectivo, en una vivienda ubicada dentro de un terreno utilizado como parqueo de grúas.

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De igual manera, en el sector Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte, agentes de inteligencia realizaron un operativo en un punto de venta de drogas, donde fue detenido Raime Guerrero, de 24 años, a quien se le ocupó una mochila con 35 porciones de cocaína, 32 de crack, 35 pastillas presumiblemente éxtasis, 66 porciones de marihuana, RD$400 en efectivo y una balanza.

En otra intervención en Villa Mella, fue apresado Juan Carlos Guzmán, de 20 años, a quien se le ocuparon 30 porciones de cocaína, 27 de crack, 34 de marihuana, RD$300 en efectivo y una balanza digital.

Mientras que en el sector Los Guaricanos, un individuo identificado como “Maco” logró escapar al notar la presencia policial, dejando abandonada una mochila con 36 porciones de cocaína, 21 de crack, 47 de marihuana y dinero en efectivo.