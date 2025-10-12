Daniel Kramer@DKramer_ / Keegan Matheson @KeeganMatheson |

Toronto, Canadá.-Los Azulejos y los Marineros se medirán en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el enfrentamiento que nadie esperaba cuando comenzó la temporada.

Los Marineros avanzaron la noche del viernes con una victoria de 3-2 sobre los Tigres en un juego de postemporada para la historia, un maratón de 15 innings del que se hablará en Seattle por años.

El dominicano Jorge Polanco fue el héroe tan esperado en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana, pero fuera de los seguidores de los Marineros, pocas personas disfrutaron más ese juego que los Azulejos.

También te puede interesar:

Toronto observó cómo se desarrollaba todo mientras Seattle quemaba su bullpen, incluyendo a los abridores Logan Gilbert y al dominicano Luis Castillo, después de que George Kirby les diera más de cinco excelentes entradas más temprano en la noche.

Así como los Azulejos pudieron relajarse con un pase directo a la SDLA como el sembrado número 1 en la Liga Americana, una vez más tendrán el cuerpo de lanzadores más fresco y todo el tiempo que necesiten para establecer su rotación contra un oponente que llega a la ciudad a toda prisa y de forma improvisada. Sin embargo, no se puede negar el valor del impulso en octubre, y los Marineros están montados en una ola gigantesca.

Este será el primer viaje de los Marineros a la SCLA desde el 2001 y el primero de los Azulejos desde el 2016, lo que señala un cambio en la estructura de poder en el Joven Circuito. Los Marineros todavía buscan su primera Serie Mundial y los Azulejos la primera desde 1993, cuando ganaron títulos consecutivos.

Estos dos equipos han estado ligados desde que entraron a la liga como franquicias de expansión en 1977. Los viajes anuales de los Azulejos a Seattle han sido durante mucho tiempo el escenario de una invasión canadiense, con aficionados del oeste de Canadá llenando el T-Mobile Park para ver a su equipo.

También hay historia reciente, que se remonta a la Serie del Comodín del 2022 en Toronto, cuando los Marineros borraron una desventaja de 8-1 para eliminar a los Azulejos en su propia casa.

«Hemos estado juntos en esto», dijo el dominicano Vladimir Guerrero Jr. después de asegurar la SDLA. «Y tal vez algunas personas no creyeron en el equipo durante el año, pero siempre les recuerdo a todos que tenemos a todo un país detrás que cree en nosotros, y ojalá podamos traer la Serie Mundial de vuelta a Canadá».

Los próximos dos días previos al Juego 1 del domingo ayudarán a preparar el escenario, incluyendo algunas actualizaciones importantes que se esperan sobre los posibles regresos del abridor de los Marineros, Bryan Woo, y del campocorto de los Azulejos, Bo Bichette. Sin embargo, un fantástico enfrentamiento ha quedado establecido, con cada club a sólo cuatro victorias de la clasificación en la Serie Mundial que han estado esperando durante demasiado tiempo.

¿Quién tiene la ventaja entre Marineros y Azulejos? Un análisis por posición

El duelo de la SCLA está definido. Aquí tienes lo que necesitas saber:

¿Cuándo es el juego y cómo puedo verlo?

El primer lanzamiento está programado para las 8:03 p.m. ET del domingo en el Rogers Centre y se podrá ver en los Estados Unidos por FOX y FOX Deportes.

¿Quiénes son los lanzadores abridores?

Azulejos: Kevin Gausman (10-11, 3.59 de EFE) lidera a los Azulejos en la SCLA contra los Marineros, tal como lo hizo en la SDLA contra los Yankees. Esto deja a la sensación novata Trey Yesavage (1-0, 3.21 de EFE) para una probable apertura en el Juego 2, un doble golpe con el que los Azulejos deben sentirse confiados, incluso contra el excelente staff de los Marineros.

Gausman se enfrentó a los Marineros el 9 de mayo, permitiendo tres rayitas y siete imparables en 5.1 innings con sólo tres ponches. Recuerden, fue Gausman quien abrió el Juego 2 de la Serie del Comodín de la L.A. contra Seattle en el 2022, por lo que finalmente tiene su oportunidad de revancha en octubre.

La verdadera decisión para los Azulejos, después de Shane Bieber, viene con cómo llenarán el cuarto puesto en su rotación. Max Scherzer y Chris Bassitt son opciones después de ser dejados fuera del roster de la SDLA, pero el juego de bullpen de los Azulejos funcionó muy bien en el Juego 4 para sentenciar la serie contra los Yankees.

El primer lanzamiento está programado para las 8:03 p.m. ET del domingo en el Rogers Centre y se podrá ver en los Estados Unidos por FOX y FOX Deportes.

Marineros: Bryce Miller, el único abridor sano que no lanzó en la emocionante victoria de Seattle en el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana, recibirá la bola en el Juego 1 de la SCLA.

Miller abrió el Juego 4 de la SDLA el miércoles en Detroit, realizando 55 lanzamientos en 4.1 entradas en la derrota que a la postre forzó el decisivo Juego 5, por lo que hará esta apertura con sólo tres días de descanso.

Gilbert parece poco probable dado que hizo 34 pitcheos en más de dos actos de altísimo estrés. Pero, ¿podría Castillo regresar con una carga de trabajo abreviada, después de lanzar sólo 15 pitcheos en 1.1 innings el viernes? ¿O un juego de bullpen? Pero ¿con qué brazos, después de que sus relevistas de mayor responsabilidad fueran utilizados antes o después de Gilbert? Uno tendría que pensar que Emerson Hancock (4-5, 4.90 de EFE), incluso sin el material dominante de calibre de playoffs, podría estar en juego en este punto, e incluso después de pasar a un rol de relevo en agosto.

¿Cómo podrían lucir las alineaciones titulares?

Azulejos: Con Bo Bichette fuera del roster, George Springer se mantendrá como bateador designado. Se espera que los Azulejos presenten un lineup muy similar al que utilizaron frente a los derechos Cam Schlittler y Luis Gil en la SDLA.

George Springer, BD

Nathan Lukes, LF

Vladimir Guerrero Jr., 1B

Addison Barger, 3B

Alejandro Kirk, C

Daulton Varsho, CF

Anthony Santander, RF

Ernie Clement, 2B

Andrés Giménez, SS

Marineros: El piloto Dan Wilson implementó regularmente una alineación diaria más consistente durante la temporada regular, y eso fue particularmente cierto una vez que todo el roster se consolidó después de la Fecha Límite de Cambios. Y eso se ha mantenido en los playoffs, con los únicos factores cambiando según la mano del lanzador contrario.

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos reacciona luego de pegar el jonrón. / Fuente externa.

En ese contexto, es probable que presente una alineación casi idéntica a la que usó en la SDLA contra los abridores derechos de Detroit.

Randy Arozarena, LF

Cal Raleigh, C

Julio Rodríguez, CF

Jorge Polanco, 2B

Josh Naylor, 1B

Eugenio Suárez, 3B

Dominic Canzone, BD

Victor Robles, RF

J.P. Crawford, SS

¿Cómo se alinearán los bullpens después del abridor?

Azulejos: Recién salidos de un fantástico juego de bullpen para sentenciar la serie contra los Yankees, este grupo tiene un verdadero impulso.

Cualquier consideración para Scherzer y Bassitt podría poner en riesgo los puestos en el roster de Justin Bruihl y Tommy Nance, pero el grupo principal parece muy sólido en este momento.

Louis Varland se recuperó tras permitir el gran jonrón a Aaron Judge en el Juego 3, los zurdos se han visto afilados y el dominicano Seranthony Domínguez es el monticular con más experiencia en playoffs del grupo. Sin embargo, todo se reducirá eventualmente a Jeff Hoffman, quien viene de una temporada irregular (4.37 de EFE, 33 salvados).

Permitió una carrera y dos hits en 1.1 innings en su última salida contra los Yankees, pero cuando ha estado «encendido», se ha visto dominante.

Marineros: Aquí es donde las cosas se pondrán muy interesantes en los primeros actos de la serie, ya que los Marineros utilizaron todo su arsenal en el Juego 5 de la SDLA. Sin embargo, el hecho de que su serie contra Detroit llegara al límite también habla de cuán intensamente se había utilizado a ese grupo incluso antes del enfrentamiento decisivo, ya que los relevistas de los Marineros acumularon 23.2 innings en la serie (sin incluir a Castillo y Gilbert), que fue la mayor cantidad de entradas de cualquier equipo de la SDLA aparte de los Tigres (28).

El mexicano Andrés Muñoz, Matt Brash y el venezolano Eduard Bazardo, tres de sus cuatro brazos de mayor responsabilidad, registraron la salida más larga de sus carreras en algún punto de la SDLA.

Gabe Speier

Y Gabe Speier, quien había sido su pilar zurdo, mostró vulnerabilidad al permitir jonrones que cambiaron el impulso en los Juegos 4 y 5. Los Marineros ni siquiera saben cómo van a distribuir las entradas de su rotación en la primera parte de esta SCLA, pero la pesada carga de trabajo de su bullpen es igualmente digna de seguimiento.

¿Alguna lesión de importancia?

Azulejos: El esguince en la rodilla izquierda de Bichette es, por supuesto, la historia más importante en torno a los Azulejos en los días previos al Juego 1. Bassitt (espalda baja) ya está sano y Ty France (oblicuo) ha estado enfrentando a bateadores en vivo, pero es probable que todavía esté fuera del roster.

El puertorriqueño José Berríos (codo derecho) no ha estado lanzando recientemente y es probable que esté fuera hasta el 2026.

Marineros: La inflamación pectoral de Woo era su principal historia al entrar en la postemporada. Y después de que fue dejado fuera del roster de la SDLA, pero con optimismo hacia un regreso en la SCLA, su estado vuelve a ser el centro de atención.

Woo lanzó una sesión de bullpen con altibajos antes del Juego 5 del viernes y mostró un lenguaje corporal positivo después, pero tampoco aumentó su intensidad hasta sus últimos lanzamientos. Si bien fue alentador, si esto fuera la temporada regular, parecía una sesión que sería precursora de una asignación de rehabilitación en liga menor.

Pero esto es la postemporada, y Woo fue su mejor abridor en el 2025. Parece poco probable que vuelva a quedar fuera de su roster, incluso si no está disponible hasta más adelante en la serie. Pero después de que los Marineros quemaran tantos brazos en el Juego 5, recuperarlo antes se vuelve mucho más importante.

¿Quién está encendido y quién no?

Azulejos: ¿Quién no está encendido? Como equipo, a lo largo de cuatro juegos en la SDLA, los Azulejos batearon .338 con un OPS de .974. Guerrero se fue de 17-9 (.529) con tres cuadrangulares y la impresionante cantidad de nueve impulsadas, Clement se fue de 14-9 (.643) y Varsho de 16-7 (.438 con un par de jonrones).

Springer apenas conectó tres hits y el venezolano Santander solo se fue de 10-2, pero en general, la SDLA fue lo mejor que se vio la alineación de los Azulejos en toda la temporada.

Marineros: La impresionante temporada regular de 60 jonrones de Raleigh continuó con un solo cuadrangular en la SDLA. Pero silenciosamente tuvo una serie productiva, yéndose de 21-8 (.381) para un OPS de 1.051, el mejor del equipo, incluso si muchos de sus hits fueron sencillos de contacto.

También ha atormentado el parque de Toronto, con ocho cañonazos y un OPS de 1.195 de por vida en 13 encuentros disputados en el Rogers Centre, incluyendo su victoria en la Serie del Comodín de la L.A. del 2022. Sin embargo, necesitará ayuda de su elenco de apoyo, ya que el resto de los Marineros bateó para .184 con un OPS de .579 en la SDLA contra Detroit.