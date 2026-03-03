Santo Domingo. – En un entorno internacional marcado por volatilidad financiera y ajustes en la política monetaria global, Inversiones Santa Cruz (ISC) celebró en Santo Domingo y Santiago el encuentro Perspectivas Económicas Globales y Regionales, dirigido a empresarios y clientes estratégicos con el objetivo de aportar insumos clave para la toma de decisiones de cara a 2026.

La jornada contó con la participación de especialistas de Bank of America, quienes analizaron el panorama macroeconómico global, el desempeño de América Latina y el Caribe, y los principales focos de incertidumbre internacional, incluyendo crecimiento, inflación y entorno geopolítico.

Durante las exposiciones se presentaron proyecciones favorables para la economía dominicana en 2026, con un crecimiento estimado de alrededor de 4.0%, frente al 2.1% preliminar de 2025.

Puedes leer: Restricción a motonetas de tres ruedas afecta mercado binacional en Dajabón

En cuanto a la inflación, se espera convergencia hacia el rango meta del Banco Central, situándose en torno al 4.2%. Asimismo, se proyecta que la economía de Estados Unidos crezca 2.8% en 2026, lo que resultaría favorable dada la estrecha vinculación económica entre ambos países.

Pedro Díaz, Antonio Gabriel, Leonardo Girlando y Pedro Galán. Eduardo Marrero, Lexy Collado, Pedro Galán, Patricia Aldebot y Michael Cuello.



El encuentro fue encabezado por Lexy Collado, presidenta ejecutiva de ISC; Pedro Galán, vicepresidente ejecutivo; y Eduardo Marrero, vicepresidente senior de Banca Empresa del Banco Santa Cruz, junto a un destacado grupo de empresarios, líderes corporativos y representantes del sector financiero en ambas ciudades.

Con iniciativas como esta, ISC reafirma su compromiso con sus clientes de proporcionar análisis especializado, visión estratégica y espacios de diálogo que contribuyan a una planificación financiera más informada y sostenible.