SANTIAGO.- El mercado binacional que celebran cada lunes y viernes comerciantes dominicanos y haitianos en la provincia de Dajabón, donde se comercializan productos a un costo millonario, se vio muy afectado ayer debido a las medidas de restricción para la circulación de las motonetas de tres ruedas que implantó recientemente la Alcaldía de esa localidad.

De su lado, los comerciantes organizados de la vecina comunidad de Juana Méndez decidieron prohibir la circulación de esos vehículos, con lo cual se agravó la situación para los compradores del vecino país, quienes transportan más del 90 por ciento de los artículos que adquieren en el intercambio comercial en motonetas de tres ruedas.

El alcalde municipal de Dajabón, Santiago Riverón, informó que la medida se tomó para evitar problemas de tránsito que estaban ocasionando las motonetas de tres ruedas y que, en muchos casos, están desprovistas de documentos legales.

Ayer, ante la situación creada tanto por las medidas de la Alcaldía de Dajabón como por las de la Asociación de Comerciantes de Juana Méndez, se reunieron a puertas cerradas autoridades aduanales de ambos países, es decir, de Haití y República Dominicana, el alcalde municipal, así como representantes de los comerciantes haitianos y dominicanos.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados, no pudo obtenerse una información acabada y completa de los acuerdos a los que habrían arribado las autoridades en ese encuentro.

Cada lunes y viernes, decenas de comerciantes dominicanos y haitianos intercambian en el mercado fronterizo productos de la industria nacional, así como de otras clases, incluso efectos para el hogar como electrodomésticos, además de licores, calzados y productos para la belleza.

Por la frontera de Haití en la zona norte también ingresan a la República Dominicana cientos de turistas extranjeros que visitan la vecina nación.

Ayer hizo un recorrido por esa zona el comandante general del Ejército Nacional de República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, para cerciorarse de que los patrullajes y las interdicciones militares se realizan dentro del marco legal correspondiente y con respeto a los derechos humanos de los migrantes.