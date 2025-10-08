Inflación interanual del país se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.34 % en septiembre 2025.

Con este resultado, la inflación interanual medida desde septiembre de 2024 hasta septiembre de 2025 se ubicó en 3.76 %.

Cabe destacar que la inflación se ha mantenido por 29 meses dentro del rango meta del Programa Monetario de 4.0 % ± 1.0 %, es decir desde mayo de 2023 y se encuentra entre las más bajas de las economías no dolarizadas de América Latina.

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general en septiembre de 2025, se observa que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco, y bienes y servicios diversos.

En sentido contrario, los grupos transporte, recreación y cultura y Comunicaciones registraron reducciones en sus niveles de precios, contribuyendo a que la variación del IPC general fuera de menor magnitud.

En relación con la variación de 0.72 % observada en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, esta se explica principalmente por los incrementos en los precios de artículos como los plátanos y guineos verdes, la yuca, el bacalao, los limones agrios, los plátanos maduros, entre otros. Las disminuciones de algunos productos como el pollo fresco, los aguacates, las naranjas, los ajíes, entre otros bienes alimenticios, atenuaron parcialmente la inflación del grupo.

El IPC del grupo Educación presentó una variación de 2.29 %, fundamentada en las alzas registradas en las tarifas de los colegios privados para las enseñanzas preescolar, primaria y secundaria, como parte de la dinámica estacional asociada al proceso de matriculación escolar. Asimismo, se observaron aumentos en los servicios de educación universitaria.

En cuanto al grupo Restaurantes y Hoteles, este reveló una tasa de variación de 0.61 % como resultado de los incrementos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, principalmente en los servicios de plato del día, servicios de víveres con acompañamiento, servicio de pollo, entre otros.

Es importante señalar que el comportamiento observado en el índice de precios del servicio de suministro de alimentos responde al aumento de los costos de los insumos básicos utilizados en su elaboración, que de manera directa inciden en el precio al consumidor de estos servicios.

El grupo Bebidas Alcohólicas y Tabaco exhibió una variación de 1.59 %, determinada en gran medida por el aumento en los precios de la cerveza. En tanto que el grupo Bienes y Servicios Diversos presentó una inflación de 0.18 %, explicada por los incrementos en los precios de los servicios y artículos de cuidado personal.