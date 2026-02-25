Santo Domingo.– El economista Haivanjoe Ng Cortiñas presentó una contra rendición de cuentas económica previo al discurso del presidente Luis Abinader, en la que afirmó que 2025 cerró con estabilidad en los indicadores macroeconómicos, pero con deterioro en el bienestar de los hogares.

Ng Cortiñas sostuvo que la economía creció 2.1 %, muy por debajo del promedio histórico y del potencial estimado, lo que consideró insuficiente para generar empleos de calidad y mejoras reales en los ingresos. Señaló que sectores como manufactura, construcción y servicios mostraron bajo dinamismo.

Indicó que, pese a que el país recibió US$47,300 millones por concepto de ingresos externos, ese flujo no se tradujo en mayor producción ni en mejoras para la población.

“No faltaron dólares; faltó convertirlos en bienestar”, expresó.

Inflación y pérdida de poder adquisitivo

Explicó que mientras la inflación general fue de 4.95 %, la de alimentos alcanzó 8.2 %, afectando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. Aseguró que, al descontar la inflación, el salario real registró una caída durante el año.

El economista indicó que el gasto público rondó los RD$1.49 billones en 2025, con predominio del gasto corriente sobre la inversión, y que el déficit fiscal se situó en torno a 3.2 % del PIB.

Añadió que la deuda pública aumentó en casi US$4,000 millones y que el pago de intereses representó más del 20 % del gasto total. “Uno de cada cinco pesos del presupuesto se destinó a deuda”, afirmó.

Ng Cortiñas concluyó que, aunque los indicadores reflejan estabilidad, los hogares enfrentaron bajo crecimiento, inflación elevada en alimentos y reducción del poder adquisitivo durante 2025.