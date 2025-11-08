SANTO DOMINGO. – El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, resaltó este que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha realizado más aumentos salariales que cualquier otra gestión en la historia, acumulando unos 44 incrementos en sus años de mandato.

Al participar en una entrevista en el espacio Tribuna de la Verdad en Z101, conducido por, Luis José Chávez, Abel Guzmán, Aileen De Camps, Joisy Melenciano y Emmanuel Acosta, Olivares detalló que la presente gestión ha incluido todos los sectores, incluyendo a las domésticas.

“En total, los dos gobiernos del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que empezó en el 2024. El Gobierno del presidente Luis Abinader ha implementado 44 aumentos de salario mínimo no sectorizado”, destacó Olivares.

Otro de los logros que destacó el también vicepresidente del PRM es que los citados aumentos se han realizado en base al consenso con el sector empleador, sin causar conflicto entre ambos bandos.

Además, el ministro de Trabajo recordó que los 44 aumentos salariales realizados en esta gestión se han logrado superando la inflación acumulada.

Dijo que gracias a eso se ha logrado mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Olivares precisó que los datos ofrecidos son certificados por organismos internacionales, como el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que coloca al país como la cuarta nación con mayor incremento del salario mínimo real.