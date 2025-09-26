SANTO DOMINGO.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó a los residentes de la Villa Panamericana que se ha producido una avería prolongada en el servicio eléctrico, ocasionada por una falla en el sistema de aislación de las seccionadoras de media tensión, desde donde se redistribuye la energía hacia los transformadores de la zona.

El personal técnico de la empresa trabaja de manera continua para reparar y normalizar el servicio. Sin embargo, debido a las condiciones de mal tiempo registradas en las últimas horas, los trabajos podrían extenderse hasta mañana.

Edeeste reiteró su compromiso de ofrecer un servicio estable y confiable, y agradeció la comprensión de los residentes mientras se completan las labores correctivas necesarias.