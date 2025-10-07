La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) desmantelaron ayer múltiples conexiones irregulares en varias carnicerías y establecimientos comerciales de Santo Domingo Este.

Edeeste y Pgase señalan que las anomalías fueron encontradas en los comercios Carnicería Dios Provee, Carnicería y Pescadería Altagracia, Manao Cell Comercial, Morphi y Jorge Burgos Grupo SRL dedicado a la comida empresarial.

Según el informe elaborado por el área técnica de Edeeste, uno de estos negocios presenta un consumo estimado de 195,636 kWh, lo que representa un costo anual aproximado de RD$ 2,858,256.60.

En ese sentido, señalan que los operativos continuarán desarrollándose a todo lo largo de la zona de concesión de la empresa distribuidora, como parte del esfuerzo conjunto entre Edeeste, Pgase y la Superintendencia de Electricidad (SIE) con el objetivo de identificar y corregir irregularidades en el uso del servicio eléctrico por parte de usuarios no regulados al igual que de clientes en mora con la normalización para construir un sistema eléctrico más justo, eficiente y sostenible.

En los últimos meses Edeeste, Pgase y SIE han desmantelado una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados.