Edmundo González: ¿Está dispuesto a sacrificar la soberanía?

Edmundo González Urrutia

Político opositor de Venezuela

Con tal de que Estados Unidos lo instale en el poder no le importa que el proceso pase por una intervención de su país a nombre de la lucha contra el narcotráfico. El respeto a la soberanía y la autodeterminación es lo que menos le importa. Aunque Maduro sea un dictador el método con que lo enfrenta Washington es censurable.

Víctor D’Aza

Secretario general LMD

Los 4,000 millones de pesos que transfirió el Gobierno a los cabildos para un programa de mejoramiento de infraestructura peatonal son una valiosa contribución para el desarrollo de los municipios. Pero por lo que tendrá que velarse es para que los recursos se distribuyan de manera equitativa y se utilicen con transparencia y responsabilidad.

Gustavo Ariza

Presidente APAP

En la conmemoración del 63 aniversario de su fundación la entidad que preside puede congratularse de sus aportes al bienestar de la familia dominicana. La capacidad de reinversión y transformación figuran entre los factores que han fomentado la confianza y la consolidación de la APAP.