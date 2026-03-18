Eduardo López: “No hay nada más emocionante que ganar el Clásico”

Eduardo López, quien lanzó primores en 4.l entradas para neutralizar a los Estados Unidos.

MIAMI. Las sensaciones de ganar un Clásico Mundial de Béisbol, no se comparan a la de ganar una Serie Mundial.

“Gané la Serie Mundial con Boston pero no hay nada más emocionante que ganar el Clásico Mundial para nuestro país”, manifestó Eduardo Rodríguez tras el triunfo de Venezuela 3-2 sobre Estados Unidos en la final del Clásico del Mundial.

“No hay nada que se pueda comparar con esta emoción”, expresó el encargado de abrir el encuentro por los venezolanos y quien silenció los bates estadounidenses durante las primeras cuatro entradas.

El zurdo Rodríguez lanzó 4.1 episodios en blanco, en los que propinó cuatro ponches y apenas permitió un indiscutible.

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El experimentado lanzador confió en todo momento en su repertorio y plan de trabajo.

“Salí con un plan de ejecutar mis pitcheos y hacer lo que mejor puedo hacer”, indicó Rodríguez, quien dijo haberse sentido satisfecho con la labor realizada.

El trabajo monticular del as venezolano contó con el respaldo de los relevistas Eduardo Bazardo, José Buttó, Ángel Zerpa y Andrés Machado, quienes se encargaron de llevar hasta el séptimo el partido sin anotaciones para los estadounidenses.

Estados Unidos reaccionó en el cierre del octavo, con jonrón de Bryce Harper con uno a bordo, ante los envíos de Machado.

Posteriormente Daniel Palencia se encargó del noveno recetando dos ponches para sellar el triunfo.