Eduardo Lorenzo: «Siempre pensé que ganaría»

El deporte de tiro al plato es “cosa de familia” para Eduardo Lorenzo.

Por eso, aunque para muchos resultara una sorpresa la medalla de oro que obtuvo este jueves en la modalidad de fosa masculino, para él fue la culminación natural de un proceso de trabajo que inevitablemente le permitiría transitar por la senda de los grandes.

“Siempre pensé que podía ganar la medalla de oro porque entrené como jamás en mi vida, me preparé muy bien”, dijo Lorenzo.

“Incluso cuando fui a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, entrené muchísimo, pero ahora fue distinto”, agregó.

El compromiso con su patria le llevó a abandonar su familia durante el mes previo al inicio de los Juegos de San Salvador 2023, radicándose en Santo Domingo, para poder entrenar como debía, ya que reside en Santiago.

“La Federación me apoyó, me consiguió un lugar en la capital y me facilitó todo para que pudiera entrenar diariamente”, sostuvo.

Antes de eso -reveló- fueron muchos los viajes de Santiago a Santo Domingo para poder entrenar.

Eduardo Lorenzo con su escopeta en alto tras ganar oro.

La competencia

Tres platos rotos separaron a Lorenzo del mexicano Jorge Orozco, con quien sostuvo una interesante confrontación que los llevó a una ronda de desempate, en el polígono El Higüero, en Santo Domingo, subsede de los Juegos de San Salvador 2023.

“Siempre tuve el optimismo de que ganaría el oro”, contó al hablar sobre la final.

“Escuchar las notas del himno nacional es algo muy grande. Me sentí muy honrado, ya que eso significa que el trabajo que realicé rindió los frutos deseados”.

En su más reciente participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe (Barranquilla 2018) el tirador dominicano ganó medalla de plata.

Lorenzo logró impresionar a estos reporteros por su trato afable, aun cuando todavía cargaba con el cansancio de la gran jornada.

Cosa de familia

Tan temprano como desde los cinco o seis años Eduardo Lorenzo ha estado ligado a este deporte.

Encontró la inspiración en su padre, Domingo Lorenzo Conde, inmortal del deporte de San Pedro de Macorís.

Lorenzo Conde, quien representó al país en dos olimpíadas (México y Múnich, Alemania) falleció el 21 de junio del 2009.

Por: Rafael Martínez R. y Leo Corporán

Editor Deportivo