El ministro Luis Miguel de Camps durante el encuentro con viceministros y gremios.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación confirmó que impulsará las competencias digitales en el sistema educativo preuniversitario, como parte de la aprobada Estrategia Nacional de Educación Digital.

En ese sentido, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, sostuvo una reunión con viceministros, representantes de instituciones descentralizadas y de gremios de profesores.

El funcionario detalló que se trata de una política pública orientada a modernizar el sistema educativo y preparar a los estudiantes para los desafíos del mundo digital.

De igual modo, indicó que la estrategia establece la integración progresiva del pensamiento computacional, la inteligencia artificial y otras competencias digitales en el currículo escolar, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los estudiantes para aprender, innovar y desenvolverse en una sociedad cada vez más mediada por la tecnología.

Puede leer: ADP llama a la innovación educativa en su congreso anual 2026

Agenda Digital

Miguel de Camps señaló que el trabajo se impulsa en consonancia con la Agenda Digital 2030, promovida por el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 527-21, que plantea la transformación digital del país a través del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y científicas de la población.

Competencia digital

El ministro recordó que el componente «Educación y Competencias Digitales» de la referida agenda promueve el desarrollo de la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en el acceso y comprensión de tecnologías emergentes.

La estrategia también busca el fortalecimiento de entornos virtuales de aprendizaje en todos los niveles educativos, así como la creación, adopción y difusión de recursos educativos digitales abiertos entre los distintos actores del sistema educativo nacional.

El Ministerio de Educación subrayó que esta política parte de que la tecnología en el aula debe estar al servicio del aprendizaje.

Señaló que la estrategia promueve un uso pedagógico, ético y responsable de las herramientas digitales, en línea con los esfuerzos institucionales para regular las prácticas que puedan afectar la concentración y el proceso formativo de los estudiantes.

El ministro explicó que la estrategia adopta un enfoque sistémico estructurado en cuatro componentes fundamentales.

Nuevo plan

Estos son la integración curricular de las competencias digitales, el desarrollo de capacidades docentes, la adecuación de entornos de aprendizaje e infraestructura tecnológica, y el fortalecimiento de la gobernanza, la seguridad y la autonomía digital del sistema educativo.

El plan contempla tres fases estratégicas, las cuales estarán enfocadas en la preparación de condiciones habilitantes en términos técnicos, normativos y formativos; en la implementación progresiva del modelo con acompañamiento docente y monitoreo continuo; y en la consolidación, ajuste y expansión de la estrategia a escala nacional.

Inteligencia artificial

La iniciativa incorpora una visión sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, al reconocer que esta tecnología transforma las herramientas disponibles para enseñar y aprender, así como las formas de producir conocimiento y resolver problemas, para fortalecer las competencias científicas.