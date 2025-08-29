DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, ha intensificado las labores de localización y captura de los seis hombres acusados de presuntamente drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González

Santiago.– Edwin Manuel Castro, uno de los seis acusados de drogar y abusar sexualmente de una joven en Villa González, se entregó este viernes a las autoridades, convirtiéndose en el segundo detenido por este caso que ha generado un fuerte repudio social.

Castro se presentó de manera voluntaria en Santiago Rodríguez, acompañado de familiares. Su madre, Maribel Guzmán, pidió que el proceso se maneje con transparencia y que se haga justicia.

Posteriormente, el imputado fue trasladado a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en Santiago, donde es interrogado por fiscales y psicólogos.

Horas antes también se entregó José Alfonso Rubiera, otro de los vinculados en la agresión contra Génesis Peña, de 21 años, quien denunció haber sido drogada en marzo y luego descubrió el abuso tras la difusión de un video en redes sociales.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con los operativos para dar con el paradero de los demás implicados