EE.UU. acusa a un menor del asalto sexual y el asesinato de su hermanastra en un crucero

Miami (EE.UU.).- Un adolescente de 16 años fue acusado formalmente como adulto por la muerte de su hermanastra a bordo de un crucero, en un caso que incluye cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado, informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según el comunicado, el gran jurado federal presentó la acusación contra el menor por la muerte de Anna Kepner, ocurrida mientras ambos viajaban junto a familiares en el buque Carnival Horizon en noviembre pasado, cuando la embarcación se encontraba en aguas internacionales en ruta hacia Miami.

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Las autoridades federales señalan que el acusado habría agredido sexualmente y, posteriormente, causado la muerte de la víctima. El informe de la Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia o estrangulamiento.

El gran jurado federal ha presentado una acusación por delitos graves que habrían ocurrido a bordo de una embarcación en aguas internacionales», señaló el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.

El caso fue inicialmente presentado como un proceso juvenil el pasado 2 de febrero, pero posteriormente fue transferido para su procesamiento como adulto por orden judicial.

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El Departamento de Justicia indicó que el caso continúa bajo investigación y que el acusado enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable.