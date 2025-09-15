Jerusalén. — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este lunes que el régimen de Irán representa un “riesgo inaceptable” para el mundo, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Rubio subrayó que la amenaza no se limita a Israel ni a EE.UU., sino que pone en peligro la seguridad internacional, por lo que Washington mantendrá su campaña de “máxima presión económica” sobre Teherán “hasta que cambie de rumbo”.