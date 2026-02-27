Santo Domingo.- La República Dominicana y los Estados Unidos firmaron un histórico Memorando de Entendimiento de Cooperación en Salud por un monto de US$60.8 millones, con el objetivo de fortalecer la seguridad sanitaria y ampliar los programas conjuntos en el sector.

El acuerdo, con una vigencia de cinco años, consolida décadas de cooperación bilateral en materia de salud pública y establece una base sólida para enfrentar desafíos comunes, reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y promover sistemas de salud más resilientes en la región.

La firma estuvo a cargo de Prashant Hemady, Ministro Consejero en funciones de la Embajada de los Estados Unidos, y el doctor Víctor Elías Atallah, ministro de Salud Pública de la República Dominicana, quienes destacaron la importancia del convenio para continuar impulsando iniciativas conjuntas en prevención, vigilancia epidemiológica y fortalecimiento institucional.

Puedes leer: Abinader destaca avances en igualdad de género y reducción de violencia contra la mujer en República Dominicana

De acuerdo con lo informado, el memorando busca contribuir a una seguridad sanitaria regional compartida, promoviendo la colaboración técnica y financiera entre ambos países, en beneficio directo de la población dominicana y del Caribe.