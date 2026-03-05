La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Caracas.— Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares, en un giro significativo en una relación históricamente tensa, informó el jueves el Departamento de Estado.

La decisión se produce tras la visita de funcionarios de la administración del presidente Donald Trump al país sudamericano, luego de la operación militar estadounidense que el 3 de enero depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington ha intensificado la presión sobre los dirigentes leales al chavismo que permanecen en el poder.

Restablecimiento de relaciones

El canciller venezolano, Yván Gil, indicó en un comunicado difundido en su canal de Telegram que, “luego del diálogo diplomático establecido con las autoridades de los Estados Unidos de América, ambos gobiernos han decidido restablecer sus relaciones”.

El gobierno venezolano “reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”, añadió el comunicado.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido”, señala el texto.

Cambios tras la salida de Maduro

El 5 de enero, dos días después de que Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada del país, al ocupar la vicepresidencia y estar primera en la línea de sucesión.

Manifestantes sostienen banderas de Venezuela y Estados Unidos durante una marcha estudiantil que exige la liberación de presos políticos en el Día Nacional de la Juventud, en Caracas, Venezuela, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Desde entonces, los vínculos entre Caracas y Washington han mostrado señales de acercamiento.

En la víspera, Trump afirmó en redes sociales que Rodríguez “está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países”.

En respuesta, la presidenta encargada agradeció “la amable disposición” del mandatario estadounidense para trabajar en una agenda orientada a fortalecer la cooperación bilateral.

Antecedentes de la ruptura

El Departamento de Estado señaló que las conversaciones se centran en “ayudar al pueblo venezolano a avanzar en un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

Comunicado del canciller de Venezuela, Yván Gil

La Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela indicó en la red social X que el restablecimiento de relaciones facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, durante su primer mandato, respaldara al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.