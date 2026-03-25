EEUU ofrece 3 millones de dólares por información sobre financiamiento de bandas en Haití

Puerto Príncipe, Haití. – Estados Unidos anunció este miércoles una recompensa de hasta tres millones de dólares y la posibilidad de reubicación a cambio de información sobre las actividades financieras de las bandas criminales haitianas Viv Ansanm y Gran Grif.

El país acusa a estas organizaciones de recurrir a la violencia y al terror para mantener sus filas y financiar sus operaciones, según el comunicado oficial.

Actividades delictivas y recompensas anteriores

Las bandas obtienen ingresos mediante extorsión, secuestros para rescate, tráfico de armas y drogas, robo de vehículos, así como el saqueo de cosechas y ganado, informó la oficina Rewards for Justice del Departamento de Estado de EE.UU. en su perfil de X.

El comunicado instó a la ciudadanía a colaborar: “Ayúdanos a cortar su fuente de financiación. Si tienes información sobre estas actividades y redes financieras terroristas, envíanos tu pista de forma confidencial. Podrías tener derecho a recompensa y reubicación”.

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En agosto de 2025, Estados Unidos ofreció hasta cinco millones de dólares por información sobre Jimmy Cherizier, alias Barbecue, líder de Viv Ansanm, y su aliado Bazile Richardson, alias Fredo, acusados de conspiración por trasladar ilegalmente fondos desde EE.UU. para financiar la banda.

En febrero pasado, se anunció otra recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la captura de Johnson André, alias Izo, líder de la banda 5 Segond.

Dominio de pandillas y situación de seguridad

Actualmente, gran parte de Puerto Príncipe está bajo control de bandas armadas que, según la ONU, han expandido su dominio hacia departamentos como Centro y Artibonito.

La violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de autodefensa ha causado 5,519 muertos y 2,608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de 2026, de acuerdo con un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

El documento indica que las bandas han fortificado corredores estratégicos y mantienen control sobre rutas marítimas y terrestres críticas, que sostienen y financian sus operaciones.