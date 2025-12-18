Estados Unidos.- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para abordar la situación en Venezuela, confirmó este jueves a EFE la presidencia rotatoria del organismo.

Venezuela solicitó el miércoles la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad, tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

El martes, Trump anunció un “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que operen desde o hacia Venezuela, en lo que representa una escalada del despliegue militar iniciado en agosto pasado en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno de Caracas considera que la medida busca propiciar un cambio de régimen.

Puedes leer: Accidente aéreo en Carolina del Norte deja varios muertos; autoridades investigan si viajaba Greg Biffle

Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU

La portavoz de la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU, Laura Miklic, confirmó que está previsto “convocar una reunión sobre Venezuela el martes por la tarde”, en respuesta a la solicitud presentada por el país sudamericano.

Miklic explicó que la convocatoria se realiza en el marco de las atribuciones de la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad, función que Eslovenia ejerce durante todo el mes de diciembre.

La petición venezolana de una sesión de emergencia se produce en un contexto de creciente tensión por las sanciones estadounidenses, las cuales impactan directamente el transporte y comercio de petróleo venezolano.

ONU analizará situación en Venezuela

La reunión permitirá a los miembros del Consejo analizar la situación y evaluar posibles acciones colectivas, aunque la presidencia aún no ha precisado los temas específicos a tratar ni si participarán representantes del Gobierno de Venezuela.

Eslovenia, en su rol de presidencia rotatoria, será la encargada de dirigir el debate y facilitar la coordinación entre los miembros del máximo órgano de seguridad de la ONU.