Ejemplos de cooperativismo cumplen 35 y 37 años

En los días que corren han cumplido, respectivamente, 35 y 37 años las Cooperativas Maimón y Nacional de Seguros, fundadas por hombres y mujeres visionarios que se fijaron la meta de crear sendas empresas con sentido de integración y responsabilidad social sobre los principios y valores del cooperativismo.

La Cooperativa Maimón, fundada en 1991, es un modelo de pujanza, transparencia, eficacia gerencial, ejercicio democrático y cogobierno cooperativo, basado en el ahorro, la economía solidaria, inclusión al crédito, democracia interna y solidaridad comunitaria.

La cooperativa cuenta con casi 200 mil asociados en 10 localidades nacionales, con socios y sucursales en diversas demarcaciones del país, consolidándose como una de las cooperativas más grandes de ahorro y crédito en la República Dominicana.

Con datos financieros impresionantes, sus programas constituyen un apoyo comunitario extraordinario y su proyecto de producir madera plástica es una de las propuestas empresariales de reciclaje con mayor capacidad para transformar desechos PET.

Coopmaimón empezó operando en el pueblo de Maimón, pero con el tiempo amplió su presencia ya a once provincias dominicanas y ha aumentado significativamente sus asociados en base a confianza en su marca coop.

La cooperativa se ha consolidado como una de las más grandes de ahorro y crédito en la República Dominicana.

La Cooperativa Nacional de Seguros (Coopseguros) nació tras la asamblea preconstituyente, se hizo el 27 de enero de 1989 y una asamblea constituyente fue desarrollada el 4 de marzo de ese año, para ser hoy la principal aseguradora de naturaleza cooperativa de la República Dominicana.

Coopseguros nació como respuesta directa a una necesidad estratégica del movimiento cooperativista nacional: contar con un sistema propio de protección patrimonial, solidario y no lucrativo.

La iniciativa del Consejo Nacional de Cooperativas (antes Confederación Dominicana de Cooperativas), organismo que agrupa a las cooperativas del país, concebida para servir “a las cooperativas dominicanas, instituciones sin fines de lucro y público general”.

