Montecristi.- Mediante una labor de inteligencia apoyada con drones, miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvieron a 22 extranjeros en condición migratoria irregular en una zona boscosa del distrito municipal de Palo Verde, provincia Montecristi.

De los detenidos, 16 son hombres y son 6 mujeres. Los mismos fueron trasladados bajo custodia militar hacia la sede de la 15ta. Compañía del ERD, donde serán realizados los procedimientos de Ley correspondientes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso con la seguridad fronteriza utilizando cada vez más tecnología para reforzar las operaciones de interdicción en toda la zona fronteriza.