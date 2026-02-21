Esta moderna plataforma de formación contará con instalaciones de vanguardia diseñadas para albergar a 130 personas por turno.

Con una inversión estratégica superior a los US$2.5 millones, el Clúster Turístico La Romana Bayahibe (CTRB) y la Universidad de La Romana (UNIROMANA) dieron el primer picazo del Centro Gastronómico Internacional, una infraestructura de 2,400 metros cuadrados que transformará la capacidad formativa del destino.

Este proyecto, impulsado en alianza con la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), representa un paso decisivo para la competitividad de La Romana-Bayahibe, especializando el talento local en gastronomía de alto nivel y Alimentos y Bebidas (A&B) para responder a las exigencias del sector hotelero.

Instalaciones

Esta moderna plataforma de formación contará con instalaciones de vanguardia diseñadas para albergar a 130 personas por turno, incluyendo 15 cocinas docentes, 15 estaciones de repostería y 15 de panificación.

Clases

El centro también dispondrá de un auditorio para 85 personas destinado a clases magistrales, consolidándose como un eje técnico de alto rendimiento que busca cerrar brechas profesionales y elevar los estándares de calidad que caracterizan a La Romana-Bayahibe como destino de excelencia.

Puedes leer: Romana-Bayahíbe se convierte en el primer destino turístico inclusivo de República Dominicana

Andrés Fernández, presidente del CTRB, enfatizó que esta inversión en capital humano es un componente esencial para la sostenibilidad del crecimiento turístico regional y la diferenciación de su oferta. Por su parte, el rector de UNIROMANA, Jorge Álvarez-Cascos, subrayó que el centro nace para formar profesionales con competencias rigurosas en producción y gestión alimentaria, asegurando una articulación directa entre la academia y el sector productivo de la zona Este.

Acuerdos

Para garantizar el éxito y la inserción laboral de sus estudiantes, el proyecto prevé acuerdos estratégicos de becas y pasantías con cadenas hoteleras internacionales de renombre, como Hyatt Hotels Corporation.

Enfoque

Este enfoque busca no solo fomentar la especialización técnica, sino también elevar la empleabilidad y los estándares profesionales del sector gastronómico en toda la región Este, asegurando que el destino cuente con una fuerza laboral preparada para la excelencia global.