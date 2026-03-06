Manny Machado: “El respaldo de fanáticos nos motiva”

Miami.- El antesalista Manny Machado aseguró que la muestra de cariño dada por la fanaticada dominicana a la selección nacional durante los entrenamientos servirá como bujía inspiradora para ir detrás del título del Clásico Mundial.

“Esos tres días que estuvimos en República Dominicana fueron especiales para nosotros, porque sentir el respaldo de los fanáticos nos motivó más para tratar de triunfar y lograr el campeonato”, manifestó Machado.

Señaló que la misión a lo interno del conjunto está bien clara y que deben mantenerse unidos para cumplirla.

“Debemos seguir enfocados en la meta, que es ganar cada juego y el campeonato”, precisó el llamado “ministro de la Defensa”, quien destacó que “debemos continuar juntos como equipo para hacerla posible”.

A Machado no le interesa mucho si lleva o no en su uniforme la “C” de capitán. Su liderazgo y experiencia hace que le importe más los resultados que puedan alcanzar, reiterando que es un trabajo en equipo.

“Al final tenemos un solo objetivo como equipo, porque estamos representando a todo un país y no solo a nosotros”, precisó el estelar defensor de la tercera base, quien fue directo en decir que “una letra no significa nada porque lo importante es jugar por la bandera y nuestra patria”.

Desde que se reunieron el pasado sábado en Miami y realizaron su primera sesión de entrenamientos en el LoanDepot Park, los jugadores dominicanos han mostrado un ambiente alegre, lleno de camaradería y confraternidad.