Los rompecabezas revelarán al final la imagen de una de las obras de Ramón Oviedo.

El recordado maestro de la pintura Ramón Oviedo, tendrá un reconocimiento muy especial y divertido, en el que participará toda la familia uniendo piezas que darán como resultado una hermosa obra de arte del artista.

Ramón Oviedo.

Se trata de “Oviedo, rompecabezas coleccionables”, una iniciativa de la institución denominada Juegarte, dirigida por Mallerlyn Grullón, quien se dedica al aprendizaje didáctico a través de proyectos culturales.

Omar Molina, presidente de la Fundación Ramón Oviedo, recuenta que Grullón les planteó la idea de manera conjunta a él y a la Galería Estévez y su director Alan Estévez, de realizar un reconocimiento a la obra de Oviedo, a través de esta modalidad.

“El rompecabezas como un juego o actividad que consiste en unir piezas, generalmente de forma irregular, para crear una imagen completa, tiene el objetivo es ordenar las piezas de manera que encajen perfectamente entre sí, resolviendo el desafío y revelando la imagen final de la obra del Maestro Ramón Oviedo” agregó.

Omar Molina

Molina adelanta que han seleccionado 5 piezas que son emblemas del gran repertorio del maestro y de esta forma el público general que lo adquiera, puede obtener una pieza de colección, enmarcando la imagen ya completa.

La familia se puede integrar en esta experiencia que a la vez es lúdica y educativa, armando el rompecabezas. Así también incentivar a los más jóvenes, a conocer el legado del gran artista, fallecido en julio del 2015.

Esta cultura divertida se inaugura en la primera quincena del mes de diciembre, y el formato ya con las piezas armadas de los rompecabezas es de 13.5″ x 19″ pulgadas. Molina expresa que estará disponible para la adquisición en la fundación Ramón Oviedo, a través del correo fundacionramonoviedo@hotmail.com, además de en algunas instituciones como el MAM Museo de Arte Moderno y la Galería Estévez.