Sandy Alcántara: “He sido más paciente”

PITTSBURGH.- El as de los Marlins, Sandy Alcántara, parece haber recuperado su ritmo.

Alcántara lanzó seis entradas sin anotaciones y su compañero de batería Nick Fortes conectó un jonrón mientras los Marlins se quedaron con el triunfo por 3-2 sobre los Piratas el martes por la noche.

Un Alcántara económico ponchó a seis bateadores, dio una base por bolas y permitió solo tres hits en una salida de 85 lanzamientos y 59 strikes. Rompió una racha personal de siete derrotas consecutivas en su tercera apertura de calidad de la temporada.

“Llevo mucho tiempo sin ganar un partido”, dijo Alcántara. “Estoy muy feliz y orgulloso de mí mismo, de ser paciente y de trabajar duro. No importan las circunstancias. Me siento muy contento con cómo he competido en mis dos últimas salidas”.

Alcántara ha sido más agresivo y ha lanzado más strikes. Su recuperación también se debe al desarrollo de su curva, que lanzó el 31.8% del tiempo. Se apoyó mucho en sus rectas, combinando el 42.4% entre la recta de cuatro costuras y el sinker. Además, Alcántara registró dos de sus ponches con su confiable cambio.

“No importa quién esté en base. Sé que los bateadores han sido muy agresivos conmigo cuando se embasan, pero simplemente confío en mi repertorio y trato de conseguir outs”.

Por: Cristina De Nicola

MLB.com