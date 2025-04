La paradoja de Fermi es una conclusión derivada de la ecuación de Drake, esta última estipula que las posibilidades de que exista la vida extraterrestre debe ser no solo alta sino que esta debe ser muy abundante en el espacio. Sin embargo, no obstante nuestros avances tecnológicos, no hemos encontrado evidencias de su existencia, ante esto surge la paradoja de Fermi que hace la simple pregunta ¿Dónde están todos? Una de las respuestas propuestas a la paradoja de Fermi es la hipótesis del bosque oscuro.

La hipótesis del bosque oscuro originalmente planteada por David Brin y luego popularizada por el autor de ficción Liu Cixin, sugiere que la ecuación de Drake es correcta y que en el universo abundan las civilizaciones inteligentes, pero todas se mantienen “calladas” tratando de ocultar su existencia de otras civilizaciones para cuidar su propia supervivencia, bajo la idea de que si otra civilización inteligente les descubre esta iría a exterminarla.

La hipótesis del bosque oscuro es una buena descripción de la situación en la que estamos muchos países alrededor del mundo desde los últimos meses y por el futuro previsible. El bosque oscuro sería la estrategia geopolítica de no llamar innecesariamente la atención para evitar una reacción negativa, en el mejor de los casos, o agresiva en el peor, de otras naciones más poderosas. Esta lógica es probable que guíe muchas decisiones de nuestros gobiernos y es más que razonable que así sea.

Una provocación general ha sido anunciada para hoy, 2 de abril, y aún no es claro cómo la misma pudiera impactarnos, o si lo hará en lo absoluto, pero en caso de que sí nos afecte y sin importar la magnitud de esa afectación, siempre va a ser preferible continuar bajo el resguardo del bosque oscuro porque, lamentablemente, siempre podrá ser peor.

Dicho todo lo anterior, debemos estar conscientes de que en esta vida, en nuestro escenario, no existe un bosque oscuro. Y lo que enfrentamos es simplemente una contingencia que quizás nunca consideramos seriamente y que nos cuesta aceptar que existe, pero ahí está. Y realmente se reduce a una realidad de dos opciones, o cruzamos los dedos y esperamos que no se materialice o nos preparamos para la posibilidad de que quizás sí. Y me parece que lo responsable es cuanto menos planificarnos para el peor escenario y ver nuestras alternativas, porque alternativas sí existen.

Por demasiado tiempo hemos pensado que nuestro único destino comercial tenía una dirección y colgamos todos nuestros huevos en esa canasta, hoy esa idea se muestra como una apuesta arriesgada.

Quiero creer que es posible dormir sobre esa apuesta y apostar al bosque oscuro donde el apetito voraz despertado en nuestra gallina de huevos dorados no nos detecte para afectarnos, pero tampoco me parece una estrategia adecuada para manejar un Estado.

República Dominicana tiene la oportunidad de cerrar acuerdos de intercambio comercial con países como Canadá, México, Perú, Chile, Argentina y múltiples países de Asia, en adición a establecer lazos más cercanos con países en la Unión Europea, pero esto implica alejarnos de los tabúes del pasado y darle cara a un nuevo mundo.

La decisión está en nuestras manos, de si tomar nuestro destino bajo el resultado de nuestras propias decisiones o si dejar la seguridad socio-económica de nuestra nación al azar de la hipótesis del bosque oscuro.