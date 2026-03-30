Argentina.- La justicia de Argentina decidió reactivar la investigación contra el infame “clan Trevi-Andrade”, un caso que conmocionó a la industria del entretenimiento latinoamericano en la década de los 90. Esta reapertura busca esclarecer presuntos delitos de trata de personas, explotación infantil y abuso, vinculando nuevamente a reconocidas figuras del espectáculo mexicano como Gloria Trevi y Sergio Andrade.

Imagen de archivo del clan Trevi-Andrade

Impulso de la reapertura

La decisión se originó tras la denuncia de Liliana Regueiro, ciudadana argentina que exigió que se revisara el caso debido a la limitada cooperación internacional en etapas previas. El 23 de marzo, autoridades argentinas enviaron una notificación oficial a la Embajada de México, solicitando colaboración para continuar las pesquisas. Además de Trevi y Andrade, la investigación incluye a María Raquenel Portillo (Mary Boquitas).

Puedes leer: Gloria Trevi revela su verdadero yo en ‘La Trevi- Sin Filtro’ ¡imperdible!

“Se trata de un proceso que no se limita a un solo hecho, sino que involucra delitos como trata, esclavitud y explotación de menores”, señaló la periodista de investigación María Idalia Gómez.

Bloqueos internacionales

El expediente estuvo estancado durante años debido a la falta de cooperación entre México, España, Chile y Brasil, países donde también surgieron denuncias relacionadas con el grupo artístico de Andrade.

“La reapertura refleja un contexto internacional más estricto en la lucha contra la explotación infantil y redes de trata de personas”, añadió Gómez. Quizas te interese: Rescatan a 37 víctimas de explotación sexual en Boca Chica y apresan seis implicados

Datos del caso

Sergio Andrade : exproductor mexicano, pasó más de una década en prisión; actualmente reside en España con su hija Antonia, quien estudia actuación.

: exproductor mexicano, pasó más de una década en prisión; actualmente reside en España con su hija Antonia, quien estudia actuación. Irregularidades previas : en México, la testigo clave Marlene Calderón denunció comentarios inapropiados de un juez y restricciones en su testimonio durante un juicio por daño moral.

: en México, la testigo clave denunció comentarios inapropiados de un juez y restricciones en su testimonio durante un juicio por daño moral. Claves de la reapertura: revisión de testimonios, análisis de irregularidades y posible apertura de nuevas denuncias en varios países.

Contexto social y mediático

El caso Trevi-Andrade es uno de los escándalos más mediáticos del espectáculo latinoamericano desde finales de los años 90. La reapertura ha vuelto a colocar el tema en la atención pública, mientras víctimas y la sociedad exigen justicia y seguimiento riguroso.

“Existe un clamor social en toda Latinoamérica para que los grupos criminales pierdan poder”, destacó María Idalia Gómez, subrayando la importancia de la cooperación internacional en la investigación.

Fuente de datos: INFOBAE