SANTO DOMINGO.- Una vaguada y un sistema frontal generarán aguaceros en distintas provincias del país desde las primeras horas del miércoles, informó este martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el informe, las lluvias estarán concentradas sobre las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Monte Cristi, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Monseñor Nouel.

Asimismo, se prevén precipitaciones en las provincias Azua, San José de Ocoa, Peravia, La Vega, San Juan y Elías Piña.

Indomet exhortó además a los pescadores a navegar con precaución en la costa caribeña y el Atlántico, debido a la ocurrencia de oleaje anormal asociado a las condiciones meteorológicas.