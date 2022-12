El día que Pelé paralizó a RD

Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, falleció ayer a los 82 años.

El nombre de “Pelé” es uno que por siempre estará ligado a la historia del fútbol mundial. Uno de los jugadores más grandes de la historia, transformó su disciplina, dentro y fuera de la cancha, convirtiéndose en el ídolo de millones alrededor del globo.

La historia es igual en cuanto a República Dominicana, a pesar de que la tradición futbolística no está arraigada al sentir dominicano en su totalidad, no quedan dudas de que Edson Arantes do Nascimento, será recordado para siempre.

El fenómeno Pelé fue uno que llegó a aguas dominicanas, por sorprendente que parezca. El brasileño jugó en República Dominicana como parte del New York Cosmos, el 3 de junio de 1976, frente al Violette Athletic Club (VAC), uno de los conjuntos de mayor renombre en Haití.

Antes de adentrarnos en lo ocurrido en el juego, es bueno ver un poco del contexto histórico del por qué Pelé y el Cosmos jugaron contra el VAC y por qué, la “rivalidad” que nació no solo contra el equipo haitiano, sino contra el Presidente de ese país.

El New York Cosmos fue un equipo fundado en 1970 por Warner Communications y su presidente, Steve Ross. El equipo nació en una década donde el fútbol no era popular en los Estados Unidos, sin embargo, existía la North American Soccer League (NASL), una liga de equipos amateur que jugaban frente a pequeñas cantidades de público.

Cosmo contra VAC

La llegada de Pelé a República Dominicana fue una total y completa locura. El jugador fue recibido en el Palacio Nacional por el entonces Presidente del país, Joaquín Balaguer, así como múltiples funcionarios del gobierno.

El partido quedó programado para el 3 de junio de 1976 y el Cosmos llegó con la mentalidad de no permitir que ocurriera lo mismo que pasó el año antes en Haití.

De su lado, los fanáticos dominicanos no tenían interés en una rivalidad entre Estados Unidos y Haití, ni Comos contra VAC. Lo único que importaba, recogen las reseñas, era poder presenciar el talento del “Rey Pelé”.

El número de fanáticos que la prensa dominicana del momento estableció asistió al partido fue 25,000 personas en el Estadio Olímpico. Los precios de las boletas iniciaban a UN PESO ORO (RD$1.00), moneda dominicana de ese entonces y la más cara costaba unos CINCO PESOS ORO (RD$5.00). Dicho número se mantiene como uno de los más elevados de la historia del país para un partido de fútbol y en términos generales, uno de los eventos deportivos más concurridos de todos los tiempos.

En cuanto al partido, fue un apretado encuentro dominado por las defensas, pero el juego terminaría siendo ganado por el Cosmos, con un sorprendente gol, durante los últimos minutos, de Pelé.

Por: Juan Arturo Recio

ESPN