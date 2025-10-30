Al cumplirse hoy siete meses, el misterio sobre la desaparición del niño de tres años Roldany Calde­rón se torna más denso. Jugaba con una prima en la residencia de una tía en la co­munidad de Los Ta­blones, Manabao, Jarabacoa, cuando se dice que fue visto por última vez por los familiares.

El ca­so determinó que se designara una comisión presidida por la procuradora adjunta Olga Diná Llave-rías, quien a la fecha no ha ofrecido ni siquiera explicacio­nes de las investigaciones sobre la desaparición del niño.

Los padres han ofrecido una recompensa de un millón de pesos por información que ayu­de a localizar al niño, de quien no se sabe si está vivo o muerto.

Lo cierto es que no se lo tragó la tierra. Mien­tras pasa el tiempo sin que se tenga la menor pista sobre la suerte del infante, crecen las con­jeturas.