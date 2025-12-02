La procuradora debe esclarecer el caso de Roldany Calderón

De la misma manera que ordenó fortalecer la investigación sobre la muerte de una estudiante de un colegio de Santiago, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, debe intervenir para que se aclare la desaparición desde hace ocho meses de un niño de tres años en Los Tablones, Manabao, Jarabacoa.

Cuesta entender que desde el 30 de marzo a la fecha no se tenga una pista sobre la suerte del niño Roldany Calderón, a pesar de que se designó una comisión investigadora encabezada por la procuradora adjunta Olga Diná Llaverías.

Sobre el caso han circulado las más diversas versiones. Los padres han ofrecido una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información que contribuya a establecer el paradero del niño. El prolongado silencio de las autoridades alimenta las especulaciones de que se oculta la verdad sobre la misteriosa desaparición del niño.

La procuradora general de la República debe instruir para que se determine la suerte del infante de la misma manera en que intervino para que se aclare la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircié Joseph, de 11 años. Lo que se ha dicho es que murió ahogada durante una excursión.