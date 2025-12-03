El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Washington .— El Ejército estadounidense lanzó un segundo ataque contra una embarcación presuntamente usada para transportar drogas en el mar Caribe, aun cuando ya tenía información de que había sobrevivientes tras el primer bombardeo realizado en septiembre, según confirmaron dos personas con conocimiento directo del caso.

La justificación para esa segunda acción militar fue la necesidad de hundir la embarcación, explicaron las fuentes bajo anonimato al no estar autorizadas a hablar públicamente. El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que las 11 personas a bordo murieron.

Lo que aún no está claro es quién dio la orden final y si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvo involucrado, según una de las personas.

El caso ha levantado alarmas entre legisladores que investigan si Estados Unidos actuó dentro del marco legal en estas operaciones.

Se espera que las preguntas se intensifiquen el jueves, cuando el almirante Frank “Mitch” Bradley, señalado por el gobierno como quien ordenó el segundo ataque, comparezca ante el Congreso en una sesión informativa clasificada.

Crece el escrutinio sobre Hegseth

Los nuevos detalles surgen mientras Hegseth enfrenta mayor presión por los ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, especialmente por el bombardeo de seguimiento que habría provocado la muerte de sobrevivientes.

Expertos legales y legisladores advierten que esa acción podría violar leyes internacionales aplicables en tiempos de paz y normas sobre conflictos armados.

Hegseth defendió el segundo ataque afirmando que ocurrió bajo la “neblina de la guerra” y aseguró desde la Casa Blanca que no vio sobrevivientes ni permaneció durante el resto de la misión.

El secretario también insistió en que Bradley “tomó la decisión correcta” y que tenía plena autoridad para proceder.

Investigaciones y cuestionamientos en el Congreso

El gobierno de Trump sostiene que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los carteles de la droga, pese a que el Congreso no ha aprobado ninguna autorización formal para el uso de la fuerza militar en la región.

Captura de un video compartido por el secretario de Defensa de EE.UU. al momento de un ataque a una embarcación de supuestos narcotraficantes en el Caribe.

La existencia del segundo ataque no se mencionó inicialmente en una sesión clasificada realizada pocos días después del incidente.

La información fue revelada más adelante, pero la explicación del Departamento de Defensa ha dejado insatisfechos a legisladores de ambos partidos.

En una inusual acción conjunta, los comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara anunciaron investigaciones formales sobre lo ocurrido.

Una comparecencia clave para los investigadores

Se prevé que Bradley participe el jueves en una sesión clasificada junto a los presidentes republicanos de ambos paneles y los dos demócratas de mayor rango.