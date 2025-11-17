Ygnacio Camacho propone revisar el método D´Hondt para mejorar elecciones

Al ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en su aspiración de permanecer como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el magistrado Ygnacio Camacho planteó la necesidad de revisar el método D´Hondt en aras de la equidad en la asignación de candidaturas.

Con los inconvenientes y las quejas de partidos y postulantes que se atribuyen al sistema, la propuesta de Camacho es digna de ponderarse. Los partidos políticos, la Junta Central Electoral y entidades correspondientes no deben esperar el último momento ni tampoco que se genere una crisis para abordar con responsabilidad la distribución de candidaturas a través del método D´Hondt.

Puedes leer: Raquel Peña advierte: El Gobierno no protegerá a funcionarios vinculados al narcotráfico

Los méritos que se reconocen a Camacho por una gestión transparente, eficiente e imparcial sustentan una propuesta, que no debe caer en sacos rotos, en aras de fortalecer el sistema electoral del país.